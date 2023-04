Niente E3, ma torna il PC Gaming Show: svelata la data dell'evento estivo

Nonostante la cancellazione ufficiale dell'E3 2023, la finestra estiva continua a popolarsi di appuntamenti dedicati all'universo del videogioco, ai quali si aggiunge ora anche una nuova edizione del PC Gaming Show.

Gli organizzatori della manifestazione hanno infatti reso noto che l'appuntamento sarà trasmesso anche quest'anno. La data da annotarsi sul calendario è quella di domenica 11 giugno 2023, con la diretta che prenderà il via in orario serale. Manca al momento uno slot temporale specifico, ma è già stato confermato che il PC Gaming Show seguirà le due conferenze Microsoft di giugno 2023, in programma per la medesima giornata. È dunque probabile che l'evento possa svolgersi in orario serale.

La giornata dell'11 giugno si candida dunque a essere la più calda dell'estate videoludica, con già tre conferenze confermate nella medesima data. Come già accennato, infatti, il PC Gaming Show va ad affiancarsi allo Starfield Direct e all'Xbox Games Showcase già da tempo annunciati dalla dirigenza Microsoft.



Restano invece ancora privi di data altri eventi in programma per l'inizio dell'estate, come il prossimo Ubisoft Direct. Attesa anche per Sony e Nintendo, che per il momento non hanno dato indicazioni in merito a eventuali show o conferenze previste per il mese di giugno 2023.