E3 Ubisoft: tra i rumor un possibile Rainbow Six Quarantine, shooter cooperativo

Ormai in pieno clima da E3 2019, la giostra dei rumor e delle voci di corridoio relative alle prossime conferenze della fiera losangelina non accenna ad arrestarsi.

Ad essere coinvolta questa volta è la Conferenza E3 2019 di Ubisoft, attesa per la prossima settimana. Secondo quanto riportato da Jason Schreier, noto editor del portale Kotaku, e dal noto insider attivo su Twitter con il nickname di "Nibel", potrebbero essere nell'aria delle novità per il franchise di Tom Clancy's Raibow Six Siege.

In particolare, sembra sia in lavorazione uno spin-off, caratterizzato da meccaniche cooperative ed ambientato nello spazio. Il presunto titolo del gioco è Rainbow Six Quarantine. Quest'ultimo sarebbe uno shooter di natura cooperativa PVE. Secondo Schreier, Quarantine dovrebbe debuttare sul mercato videoludico entro la fine dell'attuale anno fiscale, ovvero il prossimo marzo 2020. L'insider Nibel prevede un primo reveal del progetto in occasione dell'E3 2019.

Per avere informazioni certe in merito non ci resta che attendere la conferenza Ubisoft, attesa per il prossimo lunedì 10 giugno alle ore 22:00: cosa vi aspettate da questo appuntamento, avete un sogno videoludico nel cassetto? Ne approfittiamo per ricordarvi che nel corso della giornata di giovedì 6 giugno, la software ha presentato i giochi Ubisoft per Google Stadia.