EA verso il 2021: ben quattordici giochi in arrivo col nuovo anno fiscale!

Nel corso di un recente meeting di natura finanziaria, i vertici di Electronic Arts hanno condiviso alcune interessanti considerazioni sul futuro della Compagnia.

In particolare, la dirigenza ha evidenziato la volontà di sfruttare il prossimo anno fiscale per portare sul mercato un cospicuo numero di produzioni videoludiche, per un totale equivalente ad almeno quattordici giochi! Ad offrire dettagli specifici in merito a questo ambizioso programma di pubblicazioni è stato Blake Jorgensen, COO e CFO di EA. Dopo aver evidenziato come la software house guardi al prossimo futuro come ad un periodo in cui mettere in atto un ulteriore processo di crescita, il dirigente ha dichiarato quanto segue: "Lanceremo quattro titoli sportivi, inclusi nuovi giochi nei nostri franchise blockbuster FIFA e Madden, quattro altri titoli che attingono dalla vasta selezione delle nostre IP, e pubblicheremo in tutto il mondo anche quattro ulteriori titoli di piccoli sviluppatori". Il team EA punta inoltre all'esordio di due nuovi giochi mobile.



Ricordiamo che il nuovo anno fiscale prenderà il via in data 1 aprile 2020 e si concluderà il 31 marzo 2021: è dunque possibile che alcuni dei giochi citati da Jorgensen siano destinati a PS5 e Xbox Series X. Tra i progetti, potrebbero inoltre figurare nuove IP di Electronic Arts. In attesa di saperne di più, segnaliamo che sono stati recentemente diffusi anche i dati dei profitti EA derivanti da microtransazioni.