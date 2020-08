EA Access: l'aggiornamento della pagina Steam ne suggerisce l'arrivo imminente

Nel corso delle ultime settimane sono stati numerosi i giochi Electronic Arts ad approdare su Steam in seguito ad un accordo tra Valve e il publisher. Tra i prodotti annunciati c'è anche il servizio ad abbonamento EA Access, non ancora disponibile ma in arrivo a breve.

Se fino ad oggi non sembravano esserci nuove informazioni sulla versione Steam di EA Access, pare che adesso qualcosa si stia muovendo e nelle ultime ore è apparsa sul client Valve la pagina ufficiale del prodotto con tutti i dettagli sui vantaggi riservati agli abbonati e sul prezzo, fissato a soli 3,99 euro al mese o a 24,99 euro per un anno. Proprio come accade per chi decide di sottoscrivere un abbonamento su EA Origin, gli utenti possono ricevere una serie di contenuti aggiuntivi esclusivi, giocare senza costi aggiuntivi a titoli facenti parte di brand di successo (vengono citati Battlefield, Need for Speed, Plants vs Zombies e Star Wars Battlefront) e accedere a versioni di prova dei nuovi giochi. Non c'è traccia della versione Premium dell'abbonamento, indice della volontà di EA di rendere questo tipo di abbonamento disponibile esclusivamente su Origin.

Purtroppo la pagina non include dettagli sulla data d'uscita del servizio su Steam, ma la comparsa della scheda non può che far sperare sulla sua uscita nei prossimi giorni.