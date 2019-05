EA Access arriva su PlayStation 4 a luglio, è ufficiale

Alla fine le indiscrezioni e i vari indizi trapelati negli scorsi mesi si sono rivelati fondati: EA Access, il servizio in abbonamento di Electronic Arts già disponibile su Xbox One e PC (qui con il nome Origin Access), è ufficialmente in arrivo su PlayStation 4 nel corso del mese di luglio.

Per gli utenti Sony, EA Access costerà 3,99 euro al mese o 24,99 euro all'anno, esattamente gli stessi prezzi applicati sulle altre piattaforme. I giocatori avranno accesso al Vault del servizio. alle demo a tempo limitato, e alle prove gratuite dei titoli prima della loro uscita. C'è tuttavia da tenere in considerazione che, degli oltre 50 giochi inclusi nel Vault, non tutti saranno fruibili su PS4 dal momento che la console Sony, a differenza di quanto avviene fra Xbox One e Xbox 360, non presenta retrocompatibilità con PS3.

Tra titoli recenti e pubblicazioni più datate, potrete quindi mettere le mani su giochi come Star Wars Battlefront 2, Burnout Paradise Remastered, Fe, The Sims 4, Battlefield 1, Madden, NBA, e i giochi NHL. Madden NFL 20 è attualmente l'unica prova anticipata disponibile, ma nei prossimi mesi è plausibile che possa aggregarsi Star Wars Jedi Fallen Order.

Con la diffusione sempre più rapida dei servizi in abbonamento nel mondo del gaming, Sony ha infine cambiato idea riguardo all'offerta di Electronic Arts, nei confronti della quale aveva così dichiarato nel 2014: "Non fornisce il tipo di valore che si aspettano i clienti di PlayStation. Non crediamo che chiedere 5 dollari in più al mese ai nostri utenti per questo specifico servizio EA rappresenti un valore positivo per i possessori di PlayStation". Siete soddisfatti di questa novità? Proverete i giochi inclusi nel Vault di EA Access?