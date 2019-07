EA Access arriva su PS4, parte il conto alla rovescia in vista del lancio di oggi

Manca pochissimo al lancio di EA Access per PlayStation 4. Quanto? Davvero poche ore, ben scandite dal conto alla rovescia presente sul sito ufficiale di Electronic Arts, che scadrà nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 luglio.

Nello specifico il countdown terminerà alle 17:00, orario a partire dal quale il servizio sarà ufficialmente disponibile anche sulla console Sony dopo anni di esclusiva Xbox One e PC (via EA Origin Access). Due i piani di abbonamento: 3.99 euro al mese o 24.99 euro l'anno, con accesso a sconti esclusivi del 10%, prove anticipate dei giochi e un catalogo ad accesso immediato in continua espansione che include titoli come FIFA 19, Unravel 2, Battlefield V, Burnout Paradise Remastered, Mass Effect Andromeda, Titanfall 2, Fe, A Way Out, The Sims 4 e tanti altri giochi Electronic Arts.

Gli abbonati EA Access potranno godere anche della prova gratis anticipata di FIFA 20 a settembre nonchè dei prossimi titoli del publisher in arrivo nei prossimi mesi. Al momento non sappiamo se anche su PS4 sarà possibile effettuare un periodo di prova gratuito prima di abbonarsi, ne sapremo certamente di più quando il servizio sarà effettivamente online.