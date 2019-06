EA Access ha finalmente una data d'uscita su PlayStation 4

A distanza di più di qualche settimana dall'annuncio dell'arrivo dell'EA Access anche su PlayStation 4, Electronic Arts ha finalmente svelato il giorno di lancio del servizio ad abbonamento sulla console Sony.

I possessori di PS4 potranno abbonarsi ad EA Access a partire dal prossimo 24 luglio 2019 e, al lancio del servizio, potranno giocare a tutti i titoli attualmente presenti anche nella libreria Xbox One. Ovviamente saranno inclusi nell'abbonamento anche le prove di 10 ore di vari giochi come Anthem e Battlefield V e, nei prossimi mesi, ne arriveranno anche altre. In aggiunta, tutti gli acquisti dei titoli Electronic Arts e dei DLC all'interno di tali titoli saranno scontati del 10% per tutti gli abbonati. Il costo del servizio dovrebbe aggirarsi sui 30 euro per un anno e 5 euro per quello mensile. Non è ancora chiaro se, in maniera simile a quanto visto su PC, arriverà anche una versione Premium più costosa e con un quantitativo maggiore di contenuti.

Va infine precisato che chiunque disponga di un abbonamento attivo su PC o Xbox One non potrà in alcun modo trasferire il proprio abbonamento e, per sfruttare EA Access su PlayStation 4 dovrà effettuare un nuovo pagamento.

Sapevate che è stata confermata la prova di FIFA 20 su EA Access?