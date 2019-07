EA Access sarà disponibile da domani anche su PlayStation 4

Dopo l'annuncio di qualche mese fa, sta per diventare finalmente realtà l'arrivo di EA Access su PS4, visto che il servizio di sottoscrizione del colosso del gaming, già disponibile su Xbox One sbarcherà da domani sulla console di Sony.

EA aveva già confermato l'arrivo di una lista di titoli che saranno disponibili già da domani, come Battlefield V, Burnout Paradise Remastered, FIFA 19 (con EA Access sarà possibile provare in anticipo FIFA 20), Mass Effect Andromeda e Titanfall 2. Da notare che ci sono alcune differenze tra la versione Xbox One e quella PS4 del servizio per quanto riguarda i giochi proposti.

Su Xbox One è presente una maggior quantità di titoli, ma è bene ricordare che la console di Microsoft supporta la retrocompatibilità, mentre quella di Sony no. Probabilmente le cose cambieranno con PS5, per cui staremo a vedere come eventualmente il servizio di EA si adatterà alla situazione.

I giochi presenti nel catalogi di EA Access non dovrebbero essere rimossi, come dichiarato dal publisher stesso, anche se sono presenti alcune eccezioni, come FIFA 14, ad esempio, i cui server non sono più attivi. Tuttavia, i giocatori possono continuare a giocarci offline, qualora il titolo sia ancora installato sulla loro console.

Che ne pensate dell'arrivo di EA Access su PS4? Vi abbonerete al servizio di Electronic Arts?