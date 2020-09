EA Access diventa EA Play e sbarca finalmente su Steam

EA Play (nuovo nome del servizio EA Access) è ora disponibile anche su Steam dopo che un teaser a metà agosto ne aveva anticipato l'imminente arrivo sulla piattaforma di Valve.

EA Play è l'abbonamento definitivo per chiunque ami i giochi EA. Non limitarti a comprare un gioco, sfruttalo al massimo con ricompense, contenuti esclusivi e accesso illimitato ad ancora più fantastici giochi per 3,99€ al mese.

Premia la tua passione - Sblocca ricompense esclusive e contenuti riservati ai membri

- Sblocca ricompense esclusive e contenuti riservati ai membri C'è sempre di più da giocare - Ottieni accesso a una collezione dei titoli EA più amati

- Ottieni accesso a una collezione dei titoli EA più amati Prova qualcosa di nuovo - Gioca fino a 10 ore a nuovi titoli EA selezionati

- Gioca fino a 10 ore a nuovi titoli EA selezionati Ottieni di più spendendo di meno - Risparmia il 10% sugli acquisti digitali di prodotti EA, da giochi completi a DLC

Potete iscrivervi a EA Play da Steam al costo di 3.99 euro al mese o 24.99 euro l'anno, oltre alle prove gratis e allo sconto del 10% sull'acquisto di giochi e DLC, gli abbonati avranno accesso al Vault Electronic Arts, con la possibilità di giocare gratis a titoli come Dead Space 2 e Dead Space 3, Mass Effect 2, Dragon Age Inquisition, Titanfall 2, The Sims 4, Need for Speed Heat, Battlefield V, Burnout Paradise, A Way Out, Mirror's Edge e tanti altri classici Electronic Arts.