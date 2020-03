EA Access e Origin Access: PvZ La Battaglia di Neighborville entra nel catalogo

I curatori del sito ufficiale di Electronic Arts confermano l'arrivo di Plants vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville nel catalogo digitale degli iscritti a EA Access e Origin Access.

L'ultimo capitolo dello spin-off in salsa sparatutto di Plants vs. Zombies è già disponibile nel Vault degli abbonati a EA Access e Origin Access su PC, PlayStation 4 e Xbox One, assieme agli altri episodi della serie e ai relativi pacchetti aggiuntivi legati al supporto post-lancio.

Gli iscritti ai servizi in abbonamento di Electronic Arts possono dare inizio alla Battaglia di Neighborville ottenendo il Musetto animale per il personaggio dell'adorabile ghianda. Ogni mese, oltretutto, sarà possibile riscattare 30.000 monete attraverso l'emporio digitale di Rux per sbloccare ulteriori elementi per la customizzazione estetica e il potenziamento dell'arsenale del proprio eroe preferito, sia per le Piante che per gli Zombie.

Gli utenti Origin Access Premier possono acquisire anche 200 stelle arcobaleno al mese, oltre al Poster Gatto Smarrito per la quercia e la ghianda. Prima di lasciarvi alla nostra recensione di Plants vs. Zombies La Battaglia di Neighborville, con tutti gli approfondimenti per chi desidera approfittare del suo arrivo nel Vault per scaricarlo "gratuitamente", vi ricordiamo che su EA Access e Origin Access sono arrivati lo scorso mese anche Sea of Solitude e altri giochi.