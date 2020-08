EA Access e Origin Access diventano EA Play, il 31 agosto l'esordio su Steam

Come annunciato pochi giorni fa Electronic Arts ha dato ufficialmente il via al rebranding dei servizi in abbonamento EA Access e Origin Access annunciando al contempo la data di lancio dei propri prodotti sulla piattaforma Steam.

A partire da oggi quindi i servizi in abbonamento di Electronic Arts cambieranno nome: EA Access e Origin Access Basic diventeranno EA Play, mentre Origin Access Premier verrà sostituito da Ea Play Pro. Il cambio di nome sarà poi accompagnato da un look tutto nuovo, con loghi e app rinnovate per l'occasione. EA ci tiene però a sottolineare che le sottoscrizioni esistenti e i vantaggi che esse comportano rimarranno tali e quali. Nei prossimi mesi arriveranno invece ulteriori promozioni e funzionalità come le sfide in-game e le ricompense mensili per alcuni titoli selezionati.

Electronic Arts ha poi annunciato che a partire dal 31 agosto Ea Play arriverà su Steam, la quarta piattaforma di distribuzione per il servizio in abbonamento nonché la più grande dell'industria. Ulteriori informazioni verranno svelate in seguito.

