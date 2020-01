EA Access e Origin Access: Sea of Solitude guida la lista dei giochi di gennaio 2020

I rappresentanti di Electronic Arts presentano i nuovi videogiochi su PC e console scaricabili e fruibili gratuitamente dagli abbonati a EA Access e Origin Access nel corso del mese di gennaio 2020.

A guidare il quartetto di giochi che compone la lista dei titoli gratis di gennaio per gli iscritti ai due servizi in abbonamento di EA troviamo Sea of Solitude, l'emozionante avventura di Cornelia Geppert e di Jo-Mei Games che vede per protagonista Kay, una giovane ragazza trasformata in un mostro e chiamata a esplorare un mondo post-apocalittico dominato dalle acque per venire a capo dell'enigma che la riguarda e scoprire, finalmente, cosa le è successo.

Sea of Solitude è disponibile dal 16 gennaio nel catalogo di Origin Access e EA Access, tanto su PC quanto su PlayStation 4 e Xbox One. Sempre dal 16 gennaio è poi possibile scaricare Mable & The Wood (tramite un account Origin Access Premier), Legrand Legacy Tale of the Fatebounds (Origin Access Basic e Premier) e il frizzante platform arcade Worms W.M.D. (anche qui, su Origin Access Basic e Premier).

I nuovi titoli inseriti nella ludoteca dei due programmi in abbonamento di Electronic Arts si aggiungono ai giochi Origin Access di fine 2019, da Star Wars Jedi Fallen Order a novembre (per gli abbonati Premier) a Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition (Basic) e Wreckfest (Premier) a dicembre.