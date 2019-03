EA Access per PS4 avvistato sul PlayStation Store brasiliano

EA Access potrebbe debuttare presto su PlayStation 4? L'icona del servizio è stata avvistata nelle scorse ore sul PlayStation Store brasiliano, avvistamento che farebbe pensare ad un annuncio imminente...

Al momento la situazione non è molto chiara, da tempo si parla dell'arrivo di EA Access su PlayStation 4 e la prova fotografica visibile qui sotto non lascia spazio a dubbi, con il PlayStation Store brasiliano che parla di app addirittura già disponibile per il download, anche se in realtà seguendo il collegamento si arriva ad una pagina vuota con messaggio di errore.

Potrebbe trattarsi di un leak anticipato oppure di fotomontaggio creato ad arte, con l'espansione globale di PlayStation Now anche in Europa Sony sarebbe interessata ad allargare il parco servizi in abbonamento con EA Access? Lo scopriremo prossimamente, al momento Electronic Arts non ha commentato questa indiscrezione, certo è che l'arrivo di Access su PS4 e PS4 PRO potrebbe essere interessante per i giocatori di FIFA, Battlefield, Anthem e degli altri franchise targati Electronic Arts.