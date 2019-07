EA Access PS4: tutti i giochi disponibili, da Battlefield 5 a Anthem

Il servizio EA Access di Electronic Arts è disponibile da pochissime ore anche su PlayStation 4 e PS4 PRO, con prezzi fissati a 3.99 euro per l'abbonamento mensile e 24.99 euro per la sottoscrizione annuale. Ma quali sono i giochi disponibili?

L'attuale lista dei giochi accessibili su PS4 e PS4 PRO include Anthem, Battlefield V, NBA Live 19, A Way Out, Burnout Paradise Remastered, The Sims 4 Console Edition, Mass Effect Andromeda, Titanfall 2, Star Wars Battlefront 2 e Need for Speed Payback. Di seguito tutti i giochi EA Access.

Giochi PS4 EA Access

Battlefield V

Anthem

FIFA 19

NHL 19

NBA Live 19

Madden 19

Unravel Two

A Way Out

Burnout Paradise Remastered

Fe

The Sims 4 Console

Mass Effect Andromeda

Titanfall 2

EA Sports UFC 3

Star Wars Battlefront II

Need for Speed Payback

FIFA 18

NBA LIVE 18

NHL 18

Madden NFL 18

Battlefield 1

NHL 17

Madden 17

FIFA 17

Mirror’s Edge Catalyst

EA Sports UFC 2

Plants Vs Zombies: Garden Warfare 2

Unravel

Star Wars Battlefront

Need for Speed

NBA Live 16

FIFA 16

NHL 16

Madden NFL 16

Rory McILROY PGA Tour

Battlefield Hardline

NBA LIVE 15

Dragon Age Inquisition

FIFA 15

Madden NFL 15

EA Sports UFC

Plants Vs Zombies: Garden Warfare

Peggle 2

Need for Speed Rivals

Battlefield 4

Madden NFL 25

In arrivo anche FIFA 20 e Madden NFL 20, i quali vengono elencati come "Coming Soon", restiamo in attesa dunque di scoprire la data di pubblicazione dei due giochi in questione nel Vault di EA Access. Da segnalare l'assenza dei giochi PS3 in catalogo, a differenza di quanto accade su Xbox One, dove è anche possibile scaricare i giochi Xbox 360 grazie alla retrocompatibilità.