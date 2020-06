EA Access su Steam: il debutto è vicino, arrivano tanti giochi EA in sconto

Lo scorso ottobre, tra lo stupore generale, Electronic Arts ha pre-annunciato l'arrivo dei suoi giochi e del servizio in abbonamento EA Access su Steam, negozio digitale dal quale si era affrancata diversi anni prima. Ebbene, sembra che stia finalmente per arrivare il giorno del debutto.

Non è ancora disponibile una data di lancio precisa per EA Access (ufficialmente è ancora fissata in una generica primavera 2020), ma quest'oggi sono stati pubblicati su Steam una valanga di giochi di Electronic Arts, fino ad oggi disponibili in esclusiva su Origin. Parliamo di Plants vs Zombies: Battle For Neighborville, Crysis 3, Need For Speed: Heat, Need For Speed, Dragon Age: Inquisition, Mirror’s Edge: Catalyst, Unravel 20 e molti, moltissimi altri. Potete consultare la lista completa dirigendovi a questo indirizzo, sono anche disponibili a prezzo scontato fino al 9 luglio come offerta di lancio!

Nella scheda di ognuno di essi è inoltre chiaramente presente un banner (potete vederlo in basso) che ci avverte dell'imminente debutto di EA Access su Steam. Pertanto, prima di acquistarli, pensateci bene: molti dei giochi di Electronic Arts finiranno presto nel catalogo di EA Access, e potranno essere giocati liberamente da tutti coloro che pagheranno l'abbonamento. I costi non sono ancora stati resi noti, ma su Xbox One la sottoscrizione mensile a EA Access costa 3,99 euro, mentre l'annuale 24,99 euro. Probabilmente, saranno simili se non uguali.