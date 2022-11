EA ammette: accordo con Marvel reso possibile dal successo di Star Wars

Electronic Arts ha approfittato della riunione con gli azionisti di ieri primo novembre per parlare della nuova alleanza con Marvel, che porterà alla creazione di una serie di videogiochi action/adventure per PC e console, tutti basati su storie originali.

Non è la prima volta che EA ha a che fare con Disney e le sue sussidiarie, dal momento che negli ultimi anni ha già sviluppato e pubblicato una serie di videogiochi ambientati nell'universo di Star Wars di Lucasfilm. Ed è stato proprio il successo di quest'ultimi - tra i quali annoveriamo in particolare Star Wars Jedi: Fallen Order, giocato da 20 milioni di persone - ad invogliare Electronic Arts a cercare un nuovo accordo con il colosso dell'intrattenimento, in particolare con Marvel.

Stando a quanto dichiarato durante la call, oltre il 40% dei "milioni" di videogiocatori arrivati grazie a Star Wars è poi finito per giocare ad altri titoli di EA. La compagnia videoludica ha quindi fiutato anche un'opportunità di crescita per la sua user base: "Man mano che cresciamo, riteniamo che aggiungere nuove IP su licenza rappresenti un modello di engagement molto significativo per tutta la nostra community. [...] Abbiamo osservato un grande successo nel nostro passato, e non ci aspettiamo diversamente dal nostro futuro con Marvel".

A proposito del successo di Star Wars: l'incredibile accoglienza riservata a Fallen Order ha permesso la creazione di un sequel, Star Wars Jedi: Survivor, in uscita nel 2023.