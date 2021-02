EA acquisisce Codemasters, ufficiale: voto dagli investitori del team di Dirt e Formula 1

Nel corso degli ultimi mesi, Codemasters si è ritrovata al centro di un contenzioso tra due grandi colossi videoludici, entrambi desiderosi di acquisire la software house britannica.

Inizialmente sembrava essere stato concluso un accordo tra Codemasters e Take Two, per un affare da circa un miliardo di dollari. Con un colpo di scena, tuttavia, sul mercato si è affacciata anche Electronic Arts, che ha rilanciato con un'offerta superiore. Nel momento in cui l'acquisizione da parte di Take-Two sembrava di fatto essere stata conclusa, la dirigenza della software house si è espressa in favore di un ingresso del team nella famiglia di EA. In seguito, nel giro di poche settimane, il publisher di GTA ha ritirato l'offerta per Codemasters, che ha dunque mosso i propri passi altrove.



Ora, il consiglio degli investitori della realtà britannica si è espresso ufficialmente in merito all'acquisizione, seguendo le indicazioni favorevoli espresse dal team di sviluppo. Con una maggioranza significativa, 63 dei 76 azionisti di Codemasters hanno votato a favore dell'acquisizione da parte di Electronic Arts, il cui valore definitivo si aggira su circa 1,2 miliardi di dollari. Il processo dovrebbe concludersi definitivamente nel giro di pochi mesi, con il mutamento destinato a divenire operativo nel primo trimestre dell'anno.