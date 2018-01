EA, Activision, Ubisoft, Capcom, SEGA e Take 2 continueranno a supportare Switch in futuro

Dopo aver annunciato cheè diventata la console venduta più rapidamente di sempre negli Stati Uniti,ha rilasciato una dichiarazione ufficiale riguardo il futuro della piattaforma, soffermandosi in particolare sul supporto delle terze parti.

"Quest'anno i possessori di Nintendo Switch possono aspettarsi titoli first party come Kirby Star Allies, Bayonetta, Bayonetta 2 e il nuovo gioco di Yoshi, ma anche il supporto continuativo di grandi publisher come Electronic Arts, Activision, Ubisoft, Capcom, SEGA, Take 2 e Bethesda, oltre a un catalogo sempre maggiore di contenuti di qualità da parte di sviluppatori indipendenti". Cosa vi aspettate dal 2018 di Nintendo Switch? Secondo voi quali franchise dei publisher sopraccitati potrebbero arrivare sull'ibrida della Grande N?