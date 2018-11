EA annuncia Command & Conquer e Command & Conquer: Red Alert Remastered

Dopo tanti anni di attesa e continue richieste dei fan, Electronic Arts ha finalmente annunciato il ritorno su PC di Command & Conquer. La storica serie di strategia in tempo reale tornerà in una veste rinnovata grazie alle edizioni rimasterizzate di Command & Conquer: Tiberian Dawn e Command & Conquer: Red Alert, i primi due capitoli del franchise.

Command & Conquer: Red Alert Remastered includerà tutte e tre le originali espansioni, ovvero Covert Ops, Counterstrike, e Aftermath. Il tutto sarà disponibile dal day one in un pacchetto unico, senza alcun costo aggiuntivo per gli add-on.

È bene chiarire che, come precisato da Electronic Arts stessa, lo sviluppo delle versioni remastered dei due RTS è appena cominciato, quindi è presumibile che dovremo aspettare ancora un po' prima di poter dare uno sguardo al lavoro di restauro. La compagnia statunitense ha stretto una doppia partnership per il ritorno di Command & Conquer: innanzitutto con Petroglyph Games, team che include al suo interno alcuni fra i più importanti membri della ex Westwood Studios (autori originali della serie); ma anche con Lemon Sky Studios, che si occuperò invece del lato grafico dei giochi portandoli alla risoluzione 4K.

Command & Conquer e Command & Conquer: Red Alert Remastered non hanno ancora una data di lancio, ma è sicuramente confortante sapere che Electronic Arts è finalmente tornata a dare spazio ad una delle serie RTS più significative della storia del medium videoludico.