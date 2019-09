EA svela la lista degli stadi di FIFA 20: la Serie A italiana ne avrà soltanto due

Attraverso le pagine del sito ufficiale di FIFA 20, gli sviluppatori di EA Vancouver ed EA Romania stilano la lista completa degli stadi su licenza e delle arene generiche che ospiteranno le partite del prossimo simulatore calcistico di Electronic Arts.

Come da tradizione per la serie di FIFA, il nuovo capitolo del kolossal calcistico targato EA Sports vanterà un numero incredibilmente elevato di impianti, per un totale di 90 stadi su licenza e di 29 arene generiche.

Pur assistendo all'introduzione di nuovi stadi come il Bramall Lane dello Sheffield United, la Red Bull Arena dei New York Red Bulls e l'Atatürk Olimpiyat Stadı, l'assenza della Juventus in FIFA 20 determinerà un'ulteriore riduzione delle arene italiane: in rappresentanza della Serie A, infatti, troveremo solo il San Siro di Milan e Inter e lo Stadio Olimpico di Roma e Lazio. Ma andiamo con ordine e scopriamo quali stadi ritroveremo al lancio di FIFA 20:

PREMIER LEAGUE - Anfield, Bramall Lane, Carrow Road, Emirates Stadium, Etihad Stadium, Goodison Park, King Power Stadium, London Stadium, Molineux Stadium, Old Trafford, Selhurst Park, St. James' Park, St. Mary's Stadium, Stamford Bridge, The Amex Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Turf Moor, Vicarage Road, Villa Park, Vitality Stadium

- Anfield, Bramall Lane, Carrow Road, Emirates Stadium, Etihad Stadium, Goodison Park, King Power Stadium, London Stadium, Molineux Stadium, Old Trafford, Selhurst Park, St. James' Park, St. Mary's Stadium, Stamford Bridge, The Amex Stadium, Tottenham Hotspur Stadium, Turf Moor, Vicarage Road, Villa Park, Vitality Stadium ENGLISH FOOTBALL LEAGUE - Cardiff City Stadium, Craven Cottage, Fratton Park, KCOM Stadium, Kirklees Stadium, Kiyan Prince, Foundation Stadium, Liberty Stadium, Riverside Stadium, Stadium of Light, Stoke City FC Stadium, The Hawthorns

- Cardiff City Stadium, Craven Cottage, Fratton Park, KCOM Stadium, Kirklees Stadium, Kiyan Prince, Foundation Stadium, Liberty Stadium, Riverside Stadium, Stadium of Light, Stoke City FC Stadium, The Hawthorns LIGUE 1 CONFORAMA - Groupama Stadium, Orange Vélodrome, Parc des Princes

- Groupama Stadium, Orange Vélodrome, Parc des Princes SERIE A TIM - San Siro, Stadio Olimpico

- San Siro, Stadio Olimpico RESTO DEL MONDO - Donbass Arena, Otkritie Arena

- Donbass Arena, Otkritie Arena EREDIVISIE - Johan Cruijff ArenA

- Johan Cruijff ArenA MLS - BC Place Stadium, CenturyLink Field, Dignity Health Sports Park, Mercedes-Benz Stadium, Red Bull Arena (New Jersey)

- BC Place Stadium, CenturyLink Field, Dignity Health Sports Park, Mercedes-Benz Stadium, Red Bull Arena (New Jersey) LIGA BBVA MX - Estadio Azteca

- Estadio Azteca SAUDI PRO LEAGUE - King Abdullah Sports City, King Fahd Stadium

- King Abdullah Sports City, King Fahd Stadium MEIJI YASUDA J1 - Panasonic Stadium Suita

- Panasonic Stadium Suita NAZIONALI - Atatürk Olimpiyat Stadı, Wembley Stadium

- Atatürk Olimpiyat Stadı, Wembley Stadium BUNDESLIGA - BayArena, BORUSSIA-PARK, Commerzbank-Arena, Düsseldorf-Arena, Olympiastadion, Opel Arena, PreZero Arena, Red Bull Arena (Lipsia), Signal Iduna Park, VELTINS-Arena, Volkswagen Arena, wohninvest Weserstadion, WWK Arena

- BayArena, BORUSSIA-PARK, Commerzbank-Arena, Düsseldorf-Arena, Olympiastadion, Opel Arena, PreZero Arena, Red Bull Arena (Lipsia), Signal Iduna Park, VELTINS-Arena, Volkswagen Arena, wohninvest Weserstadion, WWK Arena BUNDESLIGA 2 - HDI-Arena, Max-Morlock-Stadion, Mercedes-Benz Arena, Volksparkstadion

- HDI-Arena, Max-Morlock-Stadion, Mercedes-Benz Arena, Volksparkstadion LA LIGA SANTANDER - Coliseum Alfonso Pérez, Estadio ABANCA-Balaídos, Estadio Benito Villamarín, Estadio Ciutat de València, Estadio de la Cerámica, Estadio de Mendizorroza, Estadio José Zorrilla, Estadio Mestalla, Estadio San Mamés, Estadio Santiago Bernabéu, Municipal de Butarque, Municipal de Ipurua, Ramón, Sánchez-Pizjuán, RCDE Stadium, Reale Seguros Stadium, Wanda Metropolitano

- Coliseum Alfonso Pérez, Estadio ABANCA-Balaídos, Estadio Benito Villamarín, Estadio Ciutat de València, Estadio de la Cerámica, Estadio de Mendizorroza, Estadio José Zorrilla, Estadio Mestalla, Estadio San Mamés, Estadio Santiago Bernabéu, Municipal de Butarque, Municipal de Ipurua, Ramón, Sánchez-Pizjuán, RCDE Stadium, Reale Seguros Stadium, Wanda Metropolitano LALIGA SMARTBANK - Estadio El Alcoraz, Estadio ABANCA-Riazor, Estadio de Gran Canaria, Estadio de Montilivi, Estadio de Vallecas, Estadio La Rosaleda

- Estadio El Alcoraz, Estadio ABANCA-Riazor, Estadio de Gran Canaria, Estadio de Montilivi, Estadio de Vallecas, Estadio La Rosaleda GENERICI - Al Jayeed Stadium, Aloha Park, Arena del Centenario, Arena D'Oro, Court Lane, Crown Lane, Eastpoint Arena, El Grandioso, El Libertador, Estadio de las Artes, Estadio El Medio, Estadio, Presidente G.Lopes, Euro Park, FeWC Stadium (solo su PS4 e Xbox One), Forest Park Stadium, Ivy Lane, Molton Road, O Dromo, Sanderson Park, Stade Municipal, Stadio Classico, Stadion 23. Maj, Stadion Europa, Stadion Hanguk, Stadion Neder, Stadion Olympik, Town Park, Union Park Stadium, Waldstadion

In calce alla notizia trovate anche delle splendide immagini realizzate da EA per testimoniare l'impegno profuso nel ricreare gli stadi di FIFA 20. Nel frattempo, vi ricordiamo che il simulatore calcistico di Electronic Arts arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 27 settembre. Gli iscritti a EA Access e Origin Access possono però provare in anteprima il gioco già a partire da domani, 19 settembre, con una "versione a tempo" per una durata massima di 10 ore.