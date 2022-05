EA annuncia la rimozione degli extra di Anthem e altri giochi dai suoi client

Questa sera è arrivata una brutta notizia per tutti quei videogiocatori che hanno una ricca raccolta digitale sul client di Electronic Arts e che apprezzano colonne sonore, making of e altri extra legati ai loro titoli preferiti. Il colosso del mondo videoludico ha infatti annunciato l'imminente scomparsa di questi contenuti da Origin ed EA App.

Gli extra dei giochi spariranno a partire dal prossimo 13 giugno 2022 e fino a quella data sarà possibile per tutti gli utenti procedere al download dei contenuti, così da conservarli sui loro dispositivi in seguito alla rimozione.

Questo è l'elenco completo dei titoli non pubblicati da Electronic Arts coinvolti:

Ashes of the Singularity: Escalation

Crysis 3

Darksiders

Distrust

Darksiders III

Frostpunk

Hiveswap: Act 1

Hacknet

Hacknet Labyrinths

Hand of Fate 2

Hand of Fate

Kingdom Come: Deliverance

Little Misfortune

Mutant Year Zero: Road to Eden

Orwell

Pillars of Eternity II Deadfire

Pillars of Eternity

Please Knock on My Door

Syberia 3

Sundered

The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Hearts of Stone

The Witcher 3: Blood & Wine

This War of Mine

Tyranny

The Banner Saga

The Banner Saga 2

The Book of Unwritten Tales 2

Torment Tides of Numenera

Warhammer 40,000: Mechanicus

Wasteland 2

Di seguito trovate invece i giochi Electronic Arts di cui spariranno gli extra dal client:

Anthem

Command & Conquer 3

Command & Conquer 4

Dragon Age Origins

Dragon Age 2

Dragon Age Inquisition

Jade Empire Special Edition

Mass Effect 2

Mass Effect 3

Mass Effect Andromeda

Medal of Honor Warfighter

The Sims 4

Titanfall

Al momento è possibile scaricare i contenuti extra dei giochi EA anche da parte di chi non li ha in libreria grazie al sito ufficiale. Va inoltre precisato che, stando a quanto dichiarato dall'azienda, basterà contattare il servizio clienti per poter ricevere un link utile per il download dei contenuti anche dopo la loro cancellazione dai client.

