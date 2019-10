EA annuncia tre weekend di prova gratis per Battlefield 5

Electronic Arts ha annunciato tre free weekend di Battlefield V in programma per il mese di ottobre, durante gli eventi di prova i giocatori su PC potranno accedere a vari contenuti dello sparatutto targato DICE.

Il primo weekend free trial si terrà dal 10 al 13 ottobre e sarà incentrato sulla modalità Rush, il secondo test è in programma dal 17 al 20 ottobre e sarà incentrato sulla modalità Conquista infine dal 24 al 27 ottobre sarà possibile provare la modalità Grand Operations, in entrambi i casi con le ultime mappe multiplayer aggiunte negli ultimi mesi.

Durante tutte le sessioni di prova la campagna single player risulterà interamente accessibile nella sua interezza e senza limitazioni di alcun tipo. Con questa mossa Electronic Arts vuole invitare i giocatori a riscoprire Battlefield V dopo un periodo ricco di aggiornamenti e patch che hanno migliorato non solo il comparto tecnico ma anche aggiunto nuovi contenuti.

I free weekend di Battlefield V sono previsti solo su PC e non sappiamo al momento se DICE e EA abbiano in programma simili iniziative su console, magari per il mese di novembre, per contrastare la concorrenza di Call of Duty Modern Warfare. Il publisher fa sapere inoltre che nello stesso periodo si terrà una campagna di sconti a tema Battlefield V su Origin, PlayStation Store e Xbox Store.