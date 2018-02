EA: Anthem è stato rinviato per ragioni commerciali, lo sviluppo procede senza problemi

Confermando i rumor che si erano diffusi la scorsa settimana, due giorni faha annunciato di aver rinviatoai primi mesi del 2019. I risultati finanziari dell'ultimo trimestre ci rivelano i motivi dietro la decisione.

Il CEO Andrew Wilson ha infatti affermato che lo sviluppo di Anthem procede senza alcun problema ed è in linea con la tabella di marcia stabilita. Le cause dietro la scelta di rinviare il titolo sono infatti di natura puramente commerciale: Electronic Arts ha pianificato di far uscire il nuovo capitolo di Battlefield negli ultimi mesi del 2018, dunque lanciare anche Anthem nella stessa finestra avrebbe portato a una concorrenza interna fra due delle più importanti produzioni a cura del publisher. Per dare ad Anthem lo lo spazio di cui necessita, si è dunque deciso di optare per un periodo più tranquillo, ovvero i primi mesi del 2019. A quanto pare, Electronic Arts non vuole replicare la spiacevole situazione verificatasi nel 2016, quando a distanza di pochi giorni vennero lanciati Battlefield 1 e Titanfall 2, determinando le scarse vendite del secondo.