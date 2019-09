EA apre i test per il servizio di cloud gaming Project Atlas

Electronic Arts ha annunciato di aver lanciato i test per il servizio di cloud gaming Project Atlas. I test avranno una durata di due settimane, la prova permetterà agli sviluppatori di raccogliere preziosi feedback da utilizzare per migliorare la piattaforma.

Al momento gli iscritti alla fase di test possono provare quattro diversi giochi: Need for Speed Rivals, Titanfall 2, Unravel e FIFA 19. Ken Moss, responsabile tecnico di Electronic Arts, presenta così i test di Project Atlas: "lavoreremo durante per migliorare il servizio in base ai feedback della community, il nostro obiettivo è quello di raccogliere giudizi preziosi da una vasta parte della community."

Al momento, fa sapere Moss, Electronic Arts è focalizzata sui test per i giochi in cloud su PC, l'azienda valuterà attentamente le prestazioni su altri dispositivi non meglio specificati. In ogni caso è al momento troppo presto per parlarne, Project Atlas è infatti in fase sperimentale e un suo debutto commerciale sembra essere ben lontano nel tempo.

Se siete interessati in ogni caso potete registrarvi al sito di Electronic Arts semplicemente effettuando il login con il proprio account EA, il publisher selezionerà il maggior numero di utenti per i suoi test, che ricordiamo proseguiranno per le prossime due settimane.