EA bandisce giocatori russi e bielorussi da competizioni esport Fifa e Apex Legends

Dopo il blocco delle vendite dei giochi in Russia e Bielorussia, Electronic Arts ha deciso di agire nuovamente contro i giocatori esport provenienti da tali paesi ufficializzando il ban di squadre e giocatori dalle competizioni esport principali di Apex Legends e FIFA 22.

L’annuncio è giunto ieri tramite il profilo Twitter ufficiale di EA, dove troviamo scritto quanto segue: “Siamo ancora scioccati dal conflitto in corso in Ucraina, e ci uniamo alle tante voci in tutto il mondo che chiedono la pace e la fine dell’invasione. Siamo solidali con la popolazione ucraina. Abbiamo pertanto deciso di rimuovere Russia e Bielorussia dai paesi che possono prendere parte ai nostri piani esport. Con effetto immediato, giocatori e team da Russia e Bielorussia non potranno partecipare né alla Apex Legends Global Series, né alla EA Sports FIFA 22 Global Series”.

Per quanto riguarda il titolo calcistico, il problema si pone in maniera alquanto lieve in quanto solamente Ufenok dell'FC Lokomotiv Mosca sarebbe stato influenzato dalla sentenza di EA. Nel caso della ALGS, però, la regione EMEA vede 33 giocatori su 120 provenienti dalla Russia, ergo si prevede già un cambio di formato per l’intero torneo. A ciò si aggiunge poi la assenza di alcuni giocatori, sia ucraini che russi e bielorussi, attualmente bloccati a Kharkiv e Kiev e impossibilitati a muoversi per competere. Per tale ragione, sembrerebbe proprio che la competizione massima di Apex Legends sia destinata a rimanere sospesa nella regione EMEA.

Con un aggiornamento successivo, però, gli amministratori della ALGS hanno confermato ai partecipanti residenti in Russia o Bielorussia che possono competere a patto che si trasferiscano fuori dalla Russia o dalla Bielorussia entro il 20 marzo, partecipando in via neutrale esattamente come nel caso del team VALORANT dei Gambit Esports.