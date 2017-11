EA: Blake Jorgensen commenta l'acquisizione di Respawn Entertainment

Il CFO di Electronic Arts,, è intervenuto nelle scorse ore allae in questa occasione ha parlato, tra le altre cose, della recente acquisizione di

Jorgensen definisce lo studio fondato da Zampella "un team fantastico e creativo, dotato di enormi talenti". Il publisher e lo studio hanno iniziato una collaborazione nel 2012 che ha portato allo sviluppo di Titanfall e che è culminata proprio con la recente acquisizione.

Respawn Entertainment godrà ora di maggiori risorse finanziarie per dare vita ai suoi progetti, inoltre Blake Jorgensen non ha escluso che i prossimi giochi della compagnia possano sfruttare il motore Frostbite, esattamente come nel caso dei titoli prodotti dagli altri studi interni. L'acquisizione verrà completata nei prossimi mesi, l'obiettivo è quello di non creare problemi logistici al team, così che questo possa continuare a lavorare tranquillamente sul nuovo Titanfall e sul gioco legato a Star Wars.