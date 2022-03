EA blocca la vendita dei giochi in Russia e Bielorussia: stop ai pacchetti FIFA FUT

Con il protrarsi della guerra in Ucraina e la volontà esplicitata dalla Federazione Russa di proseguire l'invasione, le alte sfere di Electronic Arts decidono di bloccare a tempo indeterminato la vendita dei propri videogiochi in Russia e Bielorussia.

La decisione assunta da EA, similarmente al blocco alla vendita in Russia dei giochi di CD Projekt e GOG, inasprisce ulteriormente le 'sanzioni' prese dal colosso videoludico dopo quelle, annunciate due giorni fa, sul bando da FIFA 22 di nazionale e club russi.

In una lettera aperta condivisa sulle pagine del sito ufficiale di EA, i rappresentanti dell'azienda specificano che "continuiamo ad essere scioccati dal conflitto che sta avendo luogo in Ucraina e ci uniamo alla richiesta di pace e di fine dell'invasione che sta arrivando da tutto il mondo. Siamo solidali con il popolo ucraino. La nostra preoccupazione principale è la sicurezza delle persone che abitano in quella regione, e stiamo cercando di capire come possiamo aiutare al meglio tutti i colleghi e partner che risiedono in quell'area".

Alla luce dell'escalation militare della crisi tra Russia e Ucraina, EA decide così di interrompere la vendita di tutti i suoi giochi e contenuti in Russia e Bielorussia: "In conseguenza di questa scelta, i nostri giochi e contenuti non saranno più disponibili all'acquisto nella vetrina russa di Origin o sull'app di EA e relativi negozi ingame. Stiamo anche lavorando con i nostri partner affinché vengano rimossi il prima possibile in Russia e Bielorussiatutti i nostri giochi e contenuti dalle vetrine dei negozi digitali delle rispettive piattaforme".

Il blocco dovrebbe essere già operativo, e con esso il bando da Russia e Bielorussia di tutte le attività ingame legate alla compravendita di pacchetti FUT per FIFA 22 Ultimate Team, come pure per gli altri videogiochi della serie calcistica e tutti i titoli EA Sports che adottano un medesimo sistema di microtransazioni.