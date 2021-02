EA brevetta una tecnologia per giocare in streaming prima della fine del download

Sono sempre di più le compagnie ad investire del cloud gaming, da molti considerato come il futuro del medium videoludico. Lo sta facendo anche Electronic Arts: anche se non sentiamo parlare del suo Project Atlas da un bel po' di tempo, la compagnia americana ha recentemente depositato un nuovo brevetto legato al gaming in streaming.

Il brevetto in questione, registrato presso lo "United States Patent and Trademark Office" e scovato dalla redazione di GameRant, riguarda un client per i videogiochi di tipo dinamico, che consente agli utenti di giocare un titolo in streaming (eseguito quindi su un server remoto, come accade ad esempio con Google Stadia, PlayStation Now e GeForce Now) mentre attendono il completamento del download sul disco di archiviazione del proprio dispositivo.

"Il client dinamico può utilizzare un engine per lo streaming in combinazione con un'applicazione per lo streaming per consentire ai giocatori di iniziare a giocare rapidamente su una grande varietà di dispositivi". In altre parole, grazie a questo brevetto ai giocatori sarà consentito di catapultarsi in partita immediatamente dopo l'acquisto, usufruendo del gioco in streaming nell'attesa che venga ultimato il download sul proprio PC o sulla propria console. Com'è possibile leggere nella documentazione del brevetto reperibile a questo indirizzo, questo tecnologia mira a ridurre lo spreco di tempo per i videogiocatori: "A causa della grande dimensione dei videogiochi, spesso è necessario attendere molto tempo dopo l'acquisto. Il processo di download può risultare parecchio frustrante se un utente intende giocare immediatamente a un nuovo gioco con gli amici o se ha poco tempo a disposizione".

Il sistema progettato ad Electornic Arts mira quindi ad unire il meglio dei due mondi al fine di evitare lunghe attese. Ai giocatori sarà ovviamente richiesta una connessione a internet prestante. Nel brevetto, in ogni caso, non viene specificato se sarà possibile effettuare il download del gioco in background durante il gioco in streaming.