EA ha cancellato un gioco su licenza, ma Iron Man e Black Panther sono salvi

La giornata del 28 febbraio 2024 si conclude nel peggiore dei modi, ossia con l'annuncio dell'ennesima ondata di licenziamenti nell'industria videoludica. Stavolta la responsabile è Electronic Arts, che ha espresso l'intenzione di licenziare il 5% del suo personale globale, per un totale che dovrebbe aggirarsi intorno ai 670 dipendenti.

I licenziamenti fanno parte di un piano di ristrutturazione più ampio che prevede anche il ridimensionamento di alcuni uffici, la chiusura dei server di giochi mobile poco remunerativi come MLB Tap Sports ed F1 Mobile Racing, e l'interruzione dello sviluppo dei videogiochi su licenza con poche opportunità di successo nello scenario videoludico attuale.

Negli ultimi anni, Electronic Arts ha stretto importanti accordi con Disney per lo sviluppo di videogiochi basati su franchise quali Star Wars e Marvel. Stando a quanto appreso da GamesIndustry.biz, un gioco su licenza sarebbe già stato cancellato come parte di questo piano. La sua identità non è stata resa nota, dunque non sappiamo quale gioco è andato incontro a questo infausto destino, ma un rappresentante di EA ha assicurato che l'Iron Man di Motive Studio e il Black Panther di Cliffhanger Games sono ancora regolarmente in sviluppo.

Entrambi i videogiochi, ricordiamo, sono stati annunciati come esperienze single player focalizzate con la narrativa, distanziandosi quindi da progetti supereroistici live service sottotono come Marvel's Avengers e il recente Suicida Squad: Kill the Justice League. Per quanto riguarda Iron Man, è anche stata ufficializzata l'adozione dell'Unreal Engine 5. Nessuno dei due risulta al momento provvisto di una finestra di lancio,

Tornando ai licenziamenti, segnaliamo che i diretti interessati riceveranno l'infausta comunicazione entro l'inizio del prossimo trimestre fiscale, che risulta essere fissato per il 1° aprile 2024. Stando ai conti di Kotaku, con le 670 persone in procinto di essere mandate a casa da Electronic Arts salgono ad almeno 8.177 i lavoratori della gaming industry licenziati nei primi due mesi del 2024.