EA ha cancellato un videogame dei Simpson simile a Mario Party

Come vi abbiamo raccontato, i produttori dei Simpson sono presenti all'E3, e durante un recente livestream trasmesso proprio dalla manifestazione losangelina, hanno rivelato alcune cose interessanti riguardo un videogioco sulla gialla famiglia di Springfield che non ha mai visto la luce.

Matt Selman e J. Steward Burns hanno invatti rivelato che EA aveva commissionato un gioco dei Simpson sul genere di Mario Party, con tanti mini-game nel tipico stile del cartone animato. Stando a quanto dichiarato erano previsti circa 20 minigiochi, ma i tempi di lavorazione si erano dimostrati enormemente più lunghi del previsto

"Sarebbe stato un progetto ventennale, perché non credo che saremmo riusciti a completare uno solo dei minigiochi in un anno. Non ci piaceva lavorare al progetto, ci siamo sentiti sollevati quando abbiamo sentito che era stato cancellato. Ma è stata colpa nostra, non di EA". Non è chiaro quale team di sviluppatori ci fosse dietro il progetto, né se qualcosa fosse stato effettivamente completato o se il gioco si trovava ancora allo stadio di un semplice progetto.

L'ultimo videogioco dei Simpson, prima di Tapped Out, titolo mobile ancora attivo e di grande successo, risale al 2007. I produttori hanno dichiarato di continuare a pensare ad un futuro gioco che riprenda il franchise televisivo, ma per il momento è ancora presto per annunciare alcunché. Niente Hit & Run 2 per il momento, dunque.

Che ne pensate? Vi avrebbe incuriosito il progetto cancellato da EA?