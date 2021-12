EA cancellò un MMORPG di Harry Potter: non credeva nel successo del personaggio

Quello di Harry Potter è uno dei franchise più famosi e redditizi dei nostri tempi. Circa vent'anni fa, in ogni caso, Electronic Arts non era tanto certa del suo successo, pertanto ha optato per la cancellazione di un MMO che stava prendendo forma nei suoi studi.

A rivelarlo è stata Kimberly Salzer, ex Director of Product Marketing di EA, nel corso di un'intervista concessa a Original Gamer Life. La Salzer ha spiegato che nel periodo in cui ha lavorato per la compagnia americana - dal 2000 al 2003 - il suo team ha preparato una bozza per un MMORPG ambientato nel mondo di Harry Potter, caratterizzato sia da una componente offline, sia da una modalità online. Nonostante l'ottimismo dei suoi ideatori, Electronic Arts ha scartato l'idea poiché secondo i suoi dirigenti "Harry Potter non sarebbe durato più di un anno o due".

La previsione di EA si è rivelata totalmente inaccurata, visto che a distanza di due decenni Harry Potter è uno dei personaggi più famosi del globo. Bisogna tuttavia considerare che all'epoca erano arrivati nei cinema solamente i primi due film, inoltre il fenomeno World of Warcraft non aveva ancora visto la luce. Al suo posto, Electronic Arts ha preferito pubblicare dei giochi action adventure tratta da "La Pietra Filosofale" e "La Camera dei Segreti".

Oggi l'IP è in mano a Warner Bros. Games, che si sta occupando dell'action RPG Hogwarts Legacy previsto per l'anno prossimo.