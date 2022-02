EA, il CEO scettico sugli NFT: nessun piano per l'utilizzo della tecnologia

È tempo di meeting finanziari in casa Electronic Arts, con l'ultima riunione con gli azionisti che ha portato la dirigenza della compagnia ad affrontare molteplici tematiche.

Tra queste ultime, ha trovato spazio anche la crescente diffusione di dinamiche legate agli NFT all'interno del mondo del gaming. Su questo aspetto, il CEO di EA, Andrew Wilson, si è dimostrato piuttosto scettico. "Il collezionismo si basa su quattro aspetti chiave: - ha esordito il dirigente - qualità, scarsità, prove di autenticità e l'esistenza di un gruppo di persone che attribuisce un valore al contenuto proposto. [...] Se gli NFT e la blockchain entreranno a far parte dell'equazione, è ancora da dimostrare".

Il CEO ha poi proseguito la sua riflessione riconoscendo la possibilità che tali dinamiche possano riuscire a ritagliarsi un posto nell'industria videoludica, ma, ha concluso, "valuteremo la questione in futuro, per ora non è qualcosa al quale abbiamo intenzione di dedicarci". Nel presente di Electronic Arts, dunque, non pare esservi spazio per l'adozione di sistemi in-game che sfruttino NFT e blockchain.



Nonostante la rapida diffusione di questi ultimi nel mondo videoludico, è peraltro evidente come da parte di più attori vi sia una consolidata diffidenza in merito. Tra i tanti esempi recenti, possiamo citare le proteste che hanno portato gli autori di STALKER 2: Heart of Chernobyl ad annunciare un passo indietro sull'inserimento di NFT nel gioco o, ancora, la subitanea cancellazione del progetto MetaWorms da parte di Team17.