EA ha chiuso Visceral perché i giocatori di oggi non gradiscono molto i giochi lineari

Innanzitutto, è stato rivelato che il team al lavoro sul gioco era piuttosto ristretto, e contava circa 80 sviluppatori. È il motivo per cui EA decise di affiancargli nello sviluppo altri studi, come Motive ed EA Vancouver.

Visceral Games era seriamente intenzionata a creare un gioco in grado di "spingere il gameplay al livello successivo", ma i dirigenti di Electronic Arts continuavano a vederlo come un titolo lineare, un genere che secondo loro, a differenza di cinque o dieci anni fa, non piace più molto ai giocatori. Per questo motivo, alla fine il publisher optò per la cancellazione e la chiusura dello studio, poiché il rischio di non recuperare i soldi investiti era piuttosto alto. La decisione, quindi, fu puramente economica.

Al momento stanno ancora decidendo se conservare o meno parti del progetto, in modo da riutilizzarle, oppure di ricominciare daccapo con un nuovo stile e un nuovo studio. In ogni caso, Jorgensen ha assicurato che gran parte degli sviluppatori sono stati spostati su altri giochi e in altre sussidiarie di Electronic Arts.

Qualche settimana fa, ci provò un altro dirigente a difendere l'operato del publisher, il CEO Andrew Wilson.