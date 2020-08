EA: parte la class action in California sulle Loot Box di FUT come 'gioco d'azzardo'

La redazione di VGC riporta la notizia della nuova class action promossa da un gruppo di consumatori della California contro aziende come Electronic Arts per spronare le autorità locali a equiparare al "gioco d'azzardo" le Loot Box di FIFA 20 Ultimate Team e di altri titoli analoghi.

L'iniziativa legale portata avanti dal comitato di consumatori riunitosi per lanciare questa class action coinvolge EA ed entra nel già acceso dibattito sulla natura dei pacchetti premio di FIFA 20 FUT considerati come gioco d'azzardo.

"I pacchetti Ultimate Team di EA sono Loot Box", esordisce il documento presentato alle autorità della California dai promotori della class action prima di sottolineare come "l'acquisto di questo genere di contenuti non è altro che una scommessa ingame. Acquistare con denaro reale tali DLC significa semplicemente scommettere sull'ottenimento di premi casuali all'interno del gioco, con la promessa di ricevere dei premi rari rappresentati da carte con giocatori professionisti o altri bonus per la propria squadra virtuale".

La causa intentata dallo studio legale a cui si è rivolto il comitato composto da oltre 100 consumatori si conclude con la richiesta di un risarcimento totale di 5 milioni di dollari: tra le tante testimonianze addotte dai querelanti, troviamo quella di Kevin Ramirez che afferma di aver speso più di 600 dollari nelle modalità Ultimate Team di FIFA e Madden dal 2011 ad oggi. In passato, Electronic Arts ha difeso la propria posizione dichiarando che le casse premio di FIFA Ultimate Team non sono gioco d'azzardo.