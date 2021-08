EA concede gratuitamente 5 brevetti per migliorare l'accessibilità nei videogiochi

Il tema dell'accessibilità diventa progressivamente uno dei più importanti da affrontare nel mondo dei videgiochi. Un numero crescente di utenti con disabilità di vario genere desiderano approcciarsi al nostro medium, ma per farlo hanno bisogno che gli sviluppatori progettino specifiche funzionalità che rendano i titoli accessibili a tutti.

Alcune compagnie hanno già fatto da apripista in questo senso, vedasi il caso di Microsoft con l'innovativo Xbox Adaptive Controller e di Naughty Dog con la sterminata quantità di opzioni per l'accessibilità presenti in The Last of Us Parte II.

Anche Electronic Arts ha deciso di unirsi a questa causa decidendo di concedere in via del tutto gratuita cinque dei suoi brevetti al fine di migliorare l'accessibilità nei videogiochi.

"Attraverso la nostra concessione, ci impegniamo affinché ogni sviluppatore del settore sia in grado di utilizzare i nostri brevetti tecnologici incentrati sull'accessibilità senza royalty", leggiamo nella dichiarazione ufficiale del colosso statunitense. "Chiunque può utilizzare liberamente questi brevetti e implementare la nostra IP incentrata sull'accessibilità nei propri giochi per renderli più inclusivi. Questo impegno copre alcune delle nostre tecnologie più innovative progettate per abbattere le barriere per i giocatori che vivono con disabilità o problemi medici. Ciò include quelli con problemi di vista, udito, linguaggio o cognitivi".



Tra i cinque brevetti presi in considerazione figura anche il sistema di ping di Apex Legends, che consente ai giocatori di segnalare posizioni, nemici e oggetti senza dover comunicare verbalmente. EA ha inoltre sottolineato che in futuro potrebbero aggiungersi altri brevetti al programma.