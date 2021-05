EA conclude il suo anno da record con la crescita 'straordinaria' di Apex Legends

Electronic Arts ha diffuso i dati relativi all'ultimo quarto del'anno fiscale conclusosi lo scorso 31 marzo. Il colosso statunitense ha registrato un utile netto di 837 milioni di dollari su un fatturato di 5.6 miliardi di dollari.

Come al solito, un ruolo centrale nei guadagni aziendali è stato ricoperto da FIFA Ultimate Team: FIFA 21, ad oggi, ha più di 25 milioni di giocatori su console e PC. I giocatori di FIFA Ultimate Team sono cresciuti del 16% su base annuale e le partite FUT sono aumentate del 180%.

Apex Legends è però stato altrettanto importante: il Battle Royale di Respawn Entertainment conta oltre 100 milioni di giocatori tra console e PC, e la stagione 8 ha visto l'afflusso di più di 12 milioni di giocatori medi settimanali. La performance da record è stata descritta "straordinaria", con lo sparatutto che ha generato ad oggi 1 miliardo di entrate.

Un numero record di nuovi giocatori si è unito a Madden NFL su console e PC durante l'anno fiscale 2021, mentre The Sims 4, ad oggi, ha quasi 36 milioni di giocatori e ha raggiunto il suo sesto anno consecutivo di crescita nell'ambito del franchise.

Durante il trimestre, EA ha concluso l'acquisizione di Glu Mobile per 2.4 miliardi di dollari, ed ha anche lanciato It Takes Two, il gioco EA Originals dello sviluppatore Josef Fares e del suo studio Hazelight (qui trovate la nostra intervista a Fares), che ha ricevuto buone recensioni e ha venduto oltre 1 milione di copie in meno di un mese dopo l'uscita avvenuta a fine marzo.



Come sottlineato dall'analista Daniel Ahmad, il 76% dei net booking di EA (l'insieme dei beni fisici e digitali venduti) sono derivati dai live service, in crescita annuale del 28%. I tradizionali giochi premium rappresentano ormai solo 26% del guadagno totale, in calo annuale del 10%.

"I nostri team hanno svolto un lavoro incredibile nell'ultimo anno per offrire esperienze straordinarie in un momento molto impegnativo per tutti in tutto il mondo", ha dichiarato al riguardo il CEO Andrew Wilson. "Con un enorme impegno relativo a tutto il nostro portafoglio, abbiamo realizzato un anno record per Electronic Arts. Stiamo ora accelerando nel FY22, grazie all'espansione dei nostri franchise di successo su più piattaforme e aree geografiche, una vasta pipeline di nuovi contenuti e recenti acquisizioni che saranno catalizzatori per un'ulteriore crescita".