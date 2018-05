EA conferma le finestre di lancio di Anthem, FIFA 19 e Battlefield

Dopo aver pubblicato i risultati finanziari dell'ultimo anno fiscale, Electronic Arts ha confermato la finestra di lancio di Anthem, FIFA 19 e del prossimo capitolo di Battlefield in arrivo su PC e console.

Come potete vedere nell'immagine riportate in calce alla notizia, Electronic Arts ha confermato le finestre di lancio dei maggiori titoli in arrivo nei prossimi mesi. Si parte con i giochi sportivi: le nuove iterazioni di FIFA (l'unico previsto anche su PC), Madden, NHL ed NBA Live arriveranno durante il secondo trimestre dell'anno fiscale in corso, vale a dire in un periodo compreso tra il primo luglio e il 30 settembre.

Il nuovo capitolo di Battlefield, di cui si attende il reveal ufficiale all'E3 2018 di Los Angeles, ha una finestra di lancio fissata per il terzo trimestre: il gioco potrebbe dunque uscire tra il primo ottobre e il 31 dicembre, quindi entro il 2018.

Per concludere, come già annunciato Electronic Arts dopo l'ultimo rinvio, Anthem è previsto per il quarto trimestre dell'anno fiscale in corso, quindi in un periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 31 marzo 2019. Ad ogni modo, per saperne di più sui piani di Electronic Arts basterà attendere il 9 giugno, data in cui il publisher ospiterà la propria conferenza all'E3 2018.