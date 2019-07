EA conferma i nuovi Need for Speed e Plants vs Zombies, rimandato NBA 2020

Electronic Arts ha annunciato che i nuovi capitoli di Need for Speed e Plants vs Zombies verranno pubblicati entro la fine del 2019, sebbene siano entrambi ancora privi di una data di lancio

I due giochi in questione dovrebbero vedere la luce tra ottobre e dicembre, insieme a Star Wars Jedi Fallen Order. Need for Speed (che dovrebbe intitolarsi Need for Sped Heat) potrebbe essere annunciato alla Gamescom di agosto mentre non è chiaro se il riferimento al nuovo Plants vs Zombies sia a PvZ3 per smartphone oppure al tanto rumoreggiato Plants vs Zombies Garden Warfare 3.

Electronic Arts ha invece annunciato un rinvio di NBA Live 2020, il gioco non uscirà a settembre ma verrà pubblicato tra ottobre e dicembre. Al momento il progetto non è stato presentato ufficialmente ma il publisher ha preannunciato "grosse novità per il gioco di basket con licenza della National Basketball Association."

Plants vs Zombies 3 è in Pre Alpha su Android mentre Plants vs Zombies 3 è in fase di test su Xbox One e PlayStation 4 con il nome in codice Picnic. Ne sapremo certamente di più alla fiera di Colonia, palcoscenico ideale per la presentazione dei nuovi giochi Electronic Arts.