EA continua a credere nei giochi single player dopo il successo di Jedi Fallen Order

EA ha annunciato risultati finanziari positivi per l'ultimo trimestre, grazie al successo di produzioni come FIFA 22 e F1 22, due titoli molto popolari che hanno trainato le vendite e gli incassi del publisher.

Durante l'ultimo meeting con gli azionisti, la compagnia ha ribadito di credere fortemente nei giochi single player, che rappresentano una parte importante del catalogo EA, come confermato dal CEO Andrew Wilson.

Oltre ai giochi multiplayer che restano una parte importante della produzione Electronic Arts, il publisher continuerà a soddisfare anche le esigenze di coloro che cercano grandi storie immersive e dal taglio cinematografico, come dimostra lo sviluppo di giochi come Star Wars Jedi Survivor, Dragon Age Dreadwolf e Dead Space Remake.

Proprio Star Wars Jedi Fallen Order è stato artefice di questo rinnovato interesse di EA per i giochi single player, le grandi storie per giocatore singolo possono convivere con le produzioni multiplayer dal taglio più casual e pensate per un pubblico più vasto.

Attualmente EA sta lavorando a giochi come Star Wars Jedi Survivor, Dragon Age Dreadwolf, Dead Space Remake, Skate, FIFA 23, EA Sports FC e Madden NFL 23, si mormora anche di un nuovo Need for Speed in arrivo ma per il momento nessuna conferma ufficiale è giunta a riguardo.