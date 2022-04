EA Creator Network al via: l'iniziativa Electronic Arts dedicata ai content creator

Nonostante la cancellazione dell'EA Play 2022, non mancano le novità in casa Electronic Arts, con il colosso del videogioco che presenta ora una nuova inziativa.

Il team di EA ha infatti annunciato l'apertura ufficiale di EA Creator Network, un programma interamente dedicato ai content creator di tutto il mondo. "A partire da oggi, - scrive la compagnia - il pionieristico Creator Network è aperto alle candidature di appassionati creatori di contenuti di gioco di tutto il mondo. Non importa la dimensione della loro piattaforma, o il focus della loro arte, i creatori di tutti i ceti sociali possono ora fare domanda di adesione alla piattaforma [...] Dagli YouTuber a fotografi, dai designer e artisti, ai podcaster, dai cosplayer agli animatori, l'EA Creator Network sta raggiungendo nuove comunità su diverse piattaforme, fornendo più opportunità per far conoscere i propri contenuti all'interno dell'ecosistema EA, collegando i brand Creator con EA e i suoi giocatori attraverso uno storytelling rilevante e autentico".



I creatori di contenuti che entreranno a far parte del programma EA potranno contare su di una serie di importanti agevolazioni, quali l'accesso prioritario ai giochi, ma anche su di un concreto supporto creativo da parte del team di Electronic Arts. Non mancano poi promesse legate alla partecipazione ad "esperienze emozionanti come eventi chiave del settore e collaborazioni". L'iniziativa è stata protagonista di un primo soft launch nel corso dello scorso autunno, con il coinvolgimento di oltre 2.000 creatori. Entro la fine del 2022, EA punta ad includere nel progetto almeno 5.000 personalità.

EA Creator Network va dunque ad affiancarsi al programma EA Originals nel supportare la crescita del medium. Negli ultimi anni, quest'ultimo ha offerto grandi successi, dal pluripremiato It Takes Two all'interessantissimo Lost in Random.