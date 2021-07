EA e il cyber attacco: dopo la tentata estorsione, gli hacker pubblicano i dati rubati

Dando seguito alla minaccia di divulgare i dati trafugati dopo il cyber attacco ai server di Electronic Arts qualora non avessero ricevere un riscatto, gli hacker stanno cominciando a pubblicare i dati trafugati dal colosso videoludico statunitense come ritorsione per la fallita estorsione.

A chi ci segue, ricordiamo infatti che nel giugno di quest'anno EA ha subito un attacco hacker e un furto di 780GB di dati legati, in base a quanto ricostruito dai giornalisti di VICE, al Frostbite Engine, il motore grafico utilizzato per serie come Battlefield e FIFA.

Similarmente a quanto accaduto nei mesi scorsi con il tristemente noto cyber attacco a CD Projekt, anche stavolta i criminali informatici hanno chiesto un riscatto ai vertici di Electronic Arts per evitare di divulgare le informazioni sensibili rubate e consentirgli di ripristinare i dati originari attualmente resi illeggibili da un virus ransomware.

I dirigenti di EA, però, hanno deciso di non ottemperare alla richiesta degli hacker, da qui l'avvenuta divulgazione della prima tranche di dati rubati da parte di chi ha ordito questo cyber attacco. Secondo quanto riferito dalla redazione di VICE, gli hacker avrebbero già condiviso circa 1,3 GB di dati sensibili.

In una dichiarazione condivisa martedì scorso da un portavoce di EA, il rappresentante dell'azienda americana ha spiegato che "siamo a conoscenza delle attività condotte da questi presunti hacker e stiamo analizzando i file rilasciati. Al momento, continuiamo a credere che non contengano alcun genere di dati sensibili che debbano destare preoccupazione alla privacy dei giocatori, e non abbia motivo di credere che in quei dati ci siano dei rischi materiali per i nostri utenti, la nostra attività e i nostri dipendenti. Continuiamo a lavorare attivamente con le forze dell'ordine federali e siamo a loro completa disposizione per tutte le indagini penali che stanno avendo luogo". Sulla scorta di questo incidente, il portavoce di Electronic Arts ha confermato inoltre che la società ha apportato dei miglioramenti alla sicurezza dei propri server.