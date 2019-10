EA DICE svela l'uscita di Guerra nel Pacifico, l'espansione più ambiziosa di Battlefield 5

Gli sviluppatori svedesi di EA DICE mantengono la parola data e, dalle pagine del sito ufficiale di Battlefield 5, ci presentano ufficialmente Guerra nel Pacifico, la ricchissima espansione gratuita del loro sparatutto che arriverà a fine ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

Come possiamo scoprire dopo aver osservato le adrenaliniche immagini e le scene dell'ultimo trailer in cinematica, Guerra nel Pacifico sarà disponibile a partire dal 31 ottobre e vedrà contrapporsi le forze statunitensi (e dei relativi alleati) ai soldati dell'Impero Giapponese attraverso una serie di assalti anfibi e furiosi combattimenti su larga scala sullo sfondo di iconici campi di battaglia.

Oltre alle due nuove fazioni degli americani e dei giapponesi, Guerra nel Pacifico introdurrà in Battlefield 5 le tre ambientazioni Iwo Jima, Tempesta nel Pacifico e Isola di Wake (quest'ultima, disponibile solo a dicembre tramite un update gratuito), tantissime nuove armi come l'M1 Garand, M3 Grease Gun, Nambu Type 2A, la mitragliatrice Type 97 e l'M1918 A2. Tra le armi da rintracciare sul campo di battaglia, invece, figureranno le leggendarie Katane e i devastanti Lanciafiamme M2.

Sempre sotto il profilo contenutistico, con Guerra nel Pacifico assisteremo all'aggiunta di diversi veicoli inediti, come i carri armati M4 Sherman e Type 97 e gli aerei F4U Corsair e i temibili Zero giapponesi. Ci sarà poi spazio per nuove skin, per due soldati Elite (Jack Culver e Keisuke Nakamura) e numerose ricompense per chi completerà le sfide del Capitolo 5. Nel frattempo, i ragazzi di EA DICE ci invitano a immergerci nelle atmosfere del loro FPS approfittando dei weekend di prova gratuita di Battlefield 5 che si protrarranno sino al lancio di Guerra nel Pacifico.