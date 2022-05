EA: la dirigenza ha cercato di vendere l'azienda, Disney coinvolta secondo un report

In un periodo piuttosto tumultuoso per l'industria videoludica in cui Activision-Blizzard è stata acquisita da Microsoft, Bungie è passata sotto l'ala di Sony e Square-Enix ha venduto parte dei suoi studi a Embracer Group, ecco emergere un interessante report su Electronic Arts e sul presunto tentativo di vendere da parte della dirigenza.

Stando ad un nuovo report, la storia riguardante EA nasce dal CEO di Comcast che ha cercato di scorporare NBCUniversal e fonderla con il publisher di FIFA. Sembra che Electronic Arts fosse favorevole a questo cambiamento, e che abbia preso in seria considerazione anche la fusione con Disney, Apple e Amazon. Diverse fonti che hanno raccolto informazioni dai colloqui tra questi colossi dell'intrattenimento e della tecnologia affermano che EA è stata persistente nel perseguire una vendita, una volontà che si è ancor più rafforzata sulla scia dell'accordo Microsoft-Activision. Altri affermano che EA è principalmente interessata a un accordo di fusione che consentirebbe ad Andrew Wilson di rimanere amministratore delegato della società combinata. I rappresentanti di Disney, Apple e Amazon si sono tutti rifiutati di commentare.

Stando a quanto trapelato, Wilson ha visto in particolare Disney come il candidato perfetto per un'eventuale fusione. Electronic Arts si è avvicinata alla casa di Topolino a marzo alla ricerca di quella che le fonti hanno descritto come "un rapporto più significativo" rispetto ai semplici accordi di licenza. Disney, tuttavia, ha deciso di non portare avanti le conversazioni, dal momento che il CEO Robert Chapek ha preferito focalizzarsi su altri obiettivi strategici, come ad esempio i costosi diritti della Indian Premier League. Naturalmente, con i no comment delle parti interessate, non possiamo dare per certe le informazioni riportate.