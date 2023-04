EA: grazie a FIFA 23 è il publisher con più utenti attivi su PlayStation e Xbox

In attesa di scoprire come reinventerà la sua personale simulazione calcistica una volta che avrà perso definitivamente la licenza di FIFA, Electronic Arts continua a macinare numeri impressionanti grazie alla presenza della sua serie di punta sul mercato.

Ampere Analysis ha stabilito che EA è stato il principale editore per utenti attivi mensili (MAU) su console Xbox e PlayStation da settembre 2022 a gennaio 2023. La società di dati e analisi ha pubblicato i risultati del suo monitoraggio del coinvolgimento dei giocatori in questo lasso di tempo, identificando la quota MAU dei primi sette editori al mondo.

L'aumento del coinvolgimento dell'utena Activision Blizzard coincide con l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare 2 a novembre 2022, mentre l'aumento di Sony nello stesso mese si allinea con il lancio di God of War: Ragnarok. Il research director di Ampere Analysis, Piers Harding-Rolls, ha dichiarato: "La costanza di EA nell'ottenere una base così attiva degli utenti su tutte le console è encomiabile. Sebbene Fortnite rimanga il titolo da battere, l'ampio catalogo di EA la colloca in una posizione di forza su Xbox e PlayStation".

Per quanto riguarda i giochi specifici, Ampere ha affermato che FIFA 23 ha battuto tutti i titoli in termini di coinvolgimento, con gli utenti che hanno giocato il 35% dei giorni durante il mese di febbraio. Final Fantasy 14 è arrivato secondo per "user engagement" col 31% dei giorni e Genshin Impact è arrivato terzo con il 30%.

Recentemente, EA ha licenziato il 6% dei suoi dipendenti e ha dichiarato di volersi maggiormente concentrare sulle sue più grandi IP e sui giochi narrativi.