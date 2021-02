EA, tra FIFA, Titanfall, Apex Legends e oltre: il futuro nelle mani dei team

L'arsenale produttivo di casa Electronic Arts è estremamente ampio, con il colosso videoludico che accoglie sotto il proprio ombrello una vasta selezione di team di sviluppo.

Da ciò deriva evidentemente anche un grande bacino di IP alle quali dedicarsi, con l'impossibilità di offrire ad ognuna di esse la medesima visibilità. Per decidere quale rotta tracciare nel prossimo futuro, i vertici di EA hanno stabilito di affidarsi in proporzione sempre maggiore a quella che è la volontà degli stessi team di sviluppo. Nel discutere del possibile ritorno di Titanfall, Laura Miele, Chief Studios Officer per Electronic Arts da ormai diversi anni, ha offerto la seguente panoramica: "Sarà quel team a decidere quale futuro attende Apex Legends e Titanfall. Non apprezzo dare ordini ai team in merito a ciò che dovrebbero creare, è qualcosa che deve arrivare dalla community, oltre che dall'ispirazione e dai desideri degli sviluppatori".



Laura Miele evidenzia inoltre come Electronic Arts stia dando sempre maggiore ascolto ai desideri dei giocatori, come nei casi della decisione di proporre il rifacimento della Mass Effect Trilogy o di supportare in maniera gratuita l'ampliamento di Star Wars Battlefront 2. Non sempre però - specifica -ogni desiderio può essere assecondato nel breve periodo, in particolare per serie come FIFA che hanno cadenza annuale o comunque periodica.



Al momento, sono molti i progetti in sviluppo presso i team EA, ma tra questi ultimi non figura più uno degli annunci BioWare, con la cancellazione di Anthem Next.