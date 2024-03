EA accoglie Connie Booth, l'ex produttrice Sony e 'architetta' delle esclusive PlayStation

Dopo aver delineato la strategia first party dei PlayStation Studios, l'ex produttrice di Sony Connie Booth volta pagina dopo 30 anni trascorsi tra le fila del colosso giapponese e si dice pronta a inaugurare una nuova fase della sua prestigiosa carriera professionale entrando a far parte di Electronic Arts.

L'ex dirigente Sony considerata da diversi addetti al settore come la principale architetta e ideatrice della visione first party portata avanti dal team PlayStation negli ultimi decenni assumerà l'incarico di Group General Manager di Electronic Arts, un ruolo che la porterà a gestire in prima persona le principali realtà interne a EA che sviluppano action GDR ad altissimo budget.

Tra le mansioni affidate a Booth ci sarà quella di gestire e organizzare i team di EA Motive (Iron Man), Cliffhanger (Black Panther) e BioWare (Dragon Age e Mass Effect Next) insieme a Laura Miele, boss di EA Entertainment.

È la stessa Miele ad accogliere Booth nella famiglia di Electronic Arts ricordando come "Connie ha trascorso più di trent'anni aiutando a costruire gli studi interni di Sony Interactive Entertainment, un incarico che l'ha portata guidare lo sviluppo di alcuni dei più grandi franchise di PlayStation come Marvel's Spider-Man, The Last of Us, Ghost of Tsushima, Uncharted e Ratchet e Clank, solo per citarne alcuni. È nota anche per aver creato un'incredibile ambiente incentrato sul rispetto degli sviluppatori, sul sostegno della visione creativa e sull'innovazione. La conosco da tanti anni e mi ha sempre colpita il suo amore e impegno per lo sviluppo dei videogiochi, ha una reputazione impeccabile nella community e avrà senza alcun dubbio un impatto incredibilmente positivo sui nostri videogiochi".

