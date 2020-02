EA: guadagni da capogiro nell'ultimo anno fiscale grazie alle loot box

Nell'ultimo report finanziario di Electronic Arts sono stati svelati gli incredibili guadagni ottenuti dall'azienda negli ultimi mesi grazie alle sole microtransazioni.

Stando a quanto dichiarato da EA, si parla di 993 milioni di dollari nel Q3 dell'anno fiscale 2020. Ciò significa che solo negli ultimi quattro mesi sono state acquistate dagli utenti microtransazioni per un totale di quasi 1 miliardo di dollari. I principali titoli che hanno contribuito ad ottenere guadagni di questo tipo sono stati Apex Legends e FIFA 20 con il suo Ultimate Team. Tutto ciò rappresenta un vero e proprio record per l'azienda, che ha visto così aumentare i propri ricavi dalla vendita di loot box e simili del 27% rispetto all'anno precedente. Una simile crescita dei ricavi spiega quindi il sempre maggiore interesse di EA verso i titoli a supporto continuo proprio come il battle royale di Respawn Entertainment, che nei prossimi mesi dovrebbe ricevere più attenzioni da parte del publisher rispetto al passato.

Siamo inoltre sicuri che con il lancio della Stagione 4 di Apex Legends, prevista per il tardo pomeriggio di domani, si avrà un'altra impennata nelle vendite di microtransazioni poiché saranno in molti ad acquistare il nuovo Pass Stagionale.