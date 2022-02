EA guarda al futuro con The Sims, Dead Space, Need for Speed, Star Wars e giochi BioWare

Electronic Arts ha tenuto una conferenza con gli azionisti per fare il punto sugli incassi dell'ultimo trimestre e illustrare i piani per il futuro, i prossimi anni si prospettano piuttosto ricchi per l'azienda grazie ad un catalogo titoli in continua espansione che include nuovi giochi di franchise molto popolari.

Tra i punti chiave per i "prossimi anni", il publisher cita ovviamente i giochi della linea EA Sports (FIFA, Madden, NHL, UFC), i giochi di Star Wars targati Respawn (lo studio sta sviluppando un nuovo action adventure, un FPS e un gioco di strategia a tema Guerre Stellari) e "giochi BioWare" al plurale, come sappiamo la compagnia è al lavoro sul nuovo Dragon Age e sul prossimo Mass Effect.

Tra le altre IP citate troviamo The Sims (che i tempi siano maturi per The Sims 5?), Skate, Dead Space e Need for Speed. Chiaramente si tratta solamente di una lista parziale che non include eventuali nuove IP, da notare come EA non abbia citato Battlefield dopo i tiepidi risultati di Battlefield 2042 che hanno costretto il publisher a tagliare di 100 milioni le previsioni di guadagno per l'anno fiscale in corso.

EA inoltre può contare ovviamente anche sul fenomeno FIFA e sulla forza di Madden, rispettivamente il gioco più venduto del 2021 in Occidente e il gioco sportivo più venduto dello scorso anno negli Stati Uniti.