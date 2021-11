EA: gli impegni dell'azienda tra sostenibilità ambientale e inclusività nel nuovo Report

Con il nuovo Impact Report pubblicato da Electronic Arts, il colosso videoludico statunitense delinea le iniziative assunte nell'ultimo anno in tema di sostenibilità ambientale e le azioni intraprese per rendere ancora più inclusivi e diversificati i propri team e prodotti d'intrattenimento.

Il documento condiviso da EA si articola in più paragrafi per offrirci una visione d'insieme sulle azioni e i risultati raggiunti in tematiche come il supporto alle comunità globali, la riduzione della propria impronta ambientale e, come specificato in precedenza, l'inclusività e la diversificazione dei propri videogiochi.

Nella sezione dedicata alla "costruzione di team diversi e sani", Electronic Arts sottolinea come "ci stiamo sforzando di creare un ambiente di lavoro diversificato, equo e inclusivo, un ambiente in cui le persone possano realizzare appieno il proprio potenziale. Questa filosofica è al centro di tutte le pratiche che conduciamo e del modo in cui ci rapportiamo con le nostre persone e la nostra cultura. Crediamo di dare il massimo solo quando ci sosteniamo a vicenda, ascoltando e imparando gli uni dagli altri".

L'Impact Report di EA rimarca inoltre gli sforzi profusi dall'azienda americana nel "creare esperienze di gioco positive. Le community dovrebbero essere positive, divertenti, eque e sicure per tutti. Per questo, seguiamo delle linee guida per assicurarci che tutti i nostri giochi e servizi sappiano offrire sempre un'esperienza piacevole per tutti i giocatori e i membri della community".

Di particolare interesse sono poi i paragrafi che Electronic Arts dedica agli investimenti compiuti a supporto delle attività no profit svolte da enti che si battono per la giustizia sociale, la parità di genere e l'equità razziale, con attività che si riagganciano agli sforzi di EA nel rafforzare la sicurezza e la privacy dei propri servizi. Non manca infine la sezione sulla protezione dell'ambiente, con tutte le attività portate avanti dalla compagnia per operare in modo sostenibile e ridurre l'impatto ambientale "mentre continuiamo la nostra transizione digitale. L'etica e l'integrità sono fondamentali per il modo in cui conduciamo gli affari in Electronic Arts".