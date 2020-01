EA ha incassato 993 milioni di dollari dalle microtransazioni nell'ultimo trimestre

Lo scorso trimestre è stato assolutamente positivo per Electronic Arts: la compagnia ha incassato 1.593 miliardi con profitti pari a 361 milioni di dollari. Nel periodo indicato Ben 993 milioni sono stati generati dalle microtransazioni, cifra che sale a 2.8 miliardi se prendiamo in esame l'intero 2019.

Per Electronic Arts quello dei GaaS e degli acquisti in-app è un mercato ormai irrinunciabile e come già dichiarato l'azienda cercherà di essere ancora più presente in questo segmento. I risultati dell'ultimo trimestre sono stati ottenuti grazie alle ottime performance delle modalità Ultimate Team di Madden NFL 20, FIFA 20 e NHL 20 e delle rispettive versioni mobile, nonchè da giochi free to play come Apex Legends e app per smartphone. Il Battle Royale di Respawn approderà presto su questi dispositivi mentre non ci sono ancora conferme riguardo un possibile arrivo su Switch.

Bene anche i giochi di Star Wars con Jedi Fallen Order in rampa di lancio per vendere dieci milioni di copie entro la fine dell'anno fiscale (31 marzo 2020), in aumento anche le vendite dei giochi classici di SW e le performance di Star Ward Battlefront 2, grazie al traino di Star Wars L'Ascesa di Skywalker.